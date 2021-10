Fortnite e Squid Game insieme? È possibile, grazie a questo trucco

Squid Game è la serie TV del momento, mentre Fortnite rimane uno dei videogiochi possibili. Vederli insieme? È possibile, con questo codice

Non si fa che parlare di Squid Game, la nuova serie TV originale Netflix nata in Corea del Sud. Record su record per lo show, destinato a diventare il più visto di sempre sulla piattaforma (ai danni di Bridgerton). Un fenomeno che non poteva passare inosservato a Fortnite. O meglio, ai suoi utenti.

Come già successo altre volte in passato, infatti, gli utenti hanno deciso di rendere omaggio allo show televisivo grazie alla modalità Creativa. Utilizzando un codice specifico, è possibile accedere ad una mappa completamente rivisitata e con regole che vengono decise dall’host della partita. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Fortnite, il codice per accedere alla mappa di Squid Game

Fortnite e Squid Game insieme, in una spettacolare mappa della modalità Creativa. Per accedervi subito, non bisogna far altro che utilizzare il codice 4453-7853-1540. I creatori di questa spettacolare novità hanno pensato a tutto: grafiche, musica e regole proprio come lo show. Si possono anche ottenere 10 dollari o 1000 V-Bucks in caso di vittoria finale. Si tratta sicuramente di un modo molto divertente per provare qualcosa di nuovo.

E non è da escludere che Epic Games, visto il successo della serie TV, possa decidere nel prossimo futuro di mettere in piedi una collaborazione vera e propria con Netflix. Come già successo in passato, perché non dare vita ad un evento vero e proprio o a skin in-game?