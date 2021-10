“Dopo cinque anni di attacchi ‘violentissimi’ e spesso personali, ho ottenuto poco meno di quanto hanno totalizzato le corazzate di centrodestra e centrosinistra”. La sindaca uscente, Virginia Raggi, commenta lo spoglio dal palchetto del comitato elettorale allestito al The Hive Hotel, in via Urbana. Circondata dai microfoni ammassati sul tavolino parla di una campagna elettorale impegnativa e aggiunge “non darò indicazioni di voto al ballottaggio. Perché i voti non sono pacchetti e i cittadini mandrie da portare al pascolo”. “Vigileremo”, le sue ultime parole prima di lasciare la stanza senza rispondere alle domande dei giornalisti.