Cristiano Ronaldo, lutto tremendo: “Nulla può cancellare il dolore”

Una terribile notizia quella annunciata da Cristiano Ronaldo sui suoi canali social. Il messaggio ha lasciato i suoi fan senza parole

Nonostante l’ottimo periodo che sta vivendo con la maglia del Manchester United, per Cristiano Ronaldo ci sono problemi da affrontare fuori dal campo. Con uno struggente messaggio sui suoi canali social, l’ex giocatore della Juventus ha infatti annunciato la scomparsa di una sua cara amica.

Si chiamava Soraia, aveva soli 34 anni ed era la moglie del suo migliore amico José Semedo. Dopo alcune complicazioni dovute ad un’infezioni, la donna è stata portata in ospedale ma non ce l’ha fatta. Il fenomeno portoghese ha condiviso una foto mentre si trovava a tavola con la coppia, la compagna Georgina Rodriguez e il figlio Cristiano Ronaldo Jr.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Andrea Belotti in una Big italiana: colpaccio a parametro zero!

Cristiano Ronaldo struggente sui social: “Riposa in pace, amica mia”

Un messaggio che ha lasciato i fan di stucco quello pubblicato da Cristiano Ronaldo sui suoi canali social, per ricordare la sua amica Soraia tragicamente scomparsa. “Ci sono momenti nei quali tutto passa in second opiano, compreso il calcio. La scorsa settimana, ci ha inaspettatamente lasciato un essere umano fantastico. La nostra cara Soraia, meravigliosa madre e moglie di uno dei migliori amici che mi ha concesso la vita” le sue parole.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Michael Schumacher, nuova clamorosa rivelazione: c’entra Hamilton!

“Nessuno potrà mai cancellare il dolore di mio fratello José Semedo e di tutta la famiglia. Ma siamo insieme, oggi come sempre, e affronteremo questo brutto momento. Riposa in pace, amica mia. Non ti dimenticheremo mai” ha poi concluso il fenomeno di Madeira, salutando per un’ultima volta la povera donna.