Beautiful anticipazioni, la verità viene sempre a galla: Ridge sconvolto

Le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful svelano importanti risolvi della trama in quel di Los Angeles

A Los Angeles sta accadendo qualcosa di eclatante: Quinn sta mettendo a punto un nuovo piano per far sposare Ridge e Shauna a Los Angeles e far allontanare definitivamente Brooke. Le anticipazioni di Beautiful svelano che mentre Eric e Carter provano a convincere il Forrester a non sposarsi, Brooke è ormai distrutta dalla notizia.

LEGGI ANCHE > > > Valentina Augusti, terrore per l’ex Temptation Island: sta succedendo in queste ore

NON PERDERTI > > > Ignazio Moser chiude tutto: “Problemi di salute”. L’ansia dei fan

Una svolta improvvisa arriva il giorno del matrimonio quando Katie scopre tutta la verità dopo aver origliato una conversazione tra Quinn e la sua migliore amica. Katie corre immediatamente da Ridge a raccontargli come stanno realmente le cose e quest’ultimo decide di non sposare più Shauna.

LEGGI ANCHE > > > Simona Ventura, pesantissima mazzata: strada in salita per la conduttrice!

Beautiful anticipazioni, Liam accusato di rapimento

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful, svelano che Liam viene accusato di rapimento. In particolare, l’uomo cerca di parlare con il dottore Finnegan per avere risposte reali sulle condizioni di Steffy: quando entra in casa, trova la Forrester svenuta e priva di sensi ed accanto a lei uno scatolino di pillole vuoto. Spaventato dalla situazione, Liam decide di portarla via con sé per metterla al sicuro, ma al suo risveglio Steffy lo accuserà di rapimento: non ricorda nulla di quanto accaduto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Enrico Papi impietrito, questa volta lo scherzo l’hanno fatto a lui

Ancora in uno stato per niente ottimale, la Forrester si presenta a casa di Brooke chiedendole indietro sua figlia e comincia un battibecco che Ridge tenterà di placare. Altroché, Steffy tira fuori un coltello e minaccia tutti. Liam allerta Finn della situazione ed insieme a Ridge decidono di portarla in un centro di recupero per farla disintossicare.