Aurora Ramazzotti in un famoso reality? L’annuncio non lascia più dubbi e presto potrebbero esserci altre sorprese.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è sempre molto attiva sui social. Ad Aurora piace confrontarsi con i suoi fan e interagire con loro, questo un suo modo per farsi conoscere meglio dal pubblico. Negli ultimi giorni di lei si è parlato tanto a causa di una presunta rottura con il suo fidanzato e di una possibile partecipazione alla prossima edizione de L’isola dei Famosi. Ma cosa c’è di vero in queste voci.

Aurora Ramazzotti in un famoso reality? Arriva la smentita

Aurora Ramazzotti questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv dove si è lamentata del gossip che viene scritto su lei. In modo particolare la figlia di Michelle pone l’accento sulla presunta rottura con il suo fidanzato. “Hanno scritto che mi sono lasciata da Goffredo. Come ho reagito? Ho reagito come tutte le altre volte. Tendo a non prestare troppa attenzione. Ormai mi sono abituata”.

Subito dopo, Aurora, nell’intervista ha parlato anche della possibile partecipazione a L’Isola dei Famosi. “Ammiro chi ha trovato il coraggio di andarci. Se farei un reality show? Dipende dal tipo di reality. Ho sempre pensato di non avere nulla in comune con quel tipo di racconto. Non sarebbe corretto poi a livello strategico andarmi a mettere in una situazione del genere. E’ chiaro che a volte fare un reality sia la strada più facile per farsi conoscere ed avere visibilità. Mi piacerebbe molto però fare Pechino Express perché amo l’avventura. Non mi dispiacerebbe neanche partecipare a L’Isola dei Famosi e ho ammirato chi ha trovato il coraggio. Io non lo avrei mai perché non potrei stare un giorno senza cibo”.