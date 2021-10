Anticipazioni Uomini e Donne, dettagli intimi dopo un incontro: cavaliere nella bufera

Uomini e Donne, dopo l’incontro con una damma, cavaliere racconta dettagli intimi in studio: è bufera

Nuovi colpi di scena nel dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Quest’oggi, a partire dalle ore 14.45, il pubblico di Canale Cinque si troverà dinanzi a due protagoniste del programma: Gemma Galgani e Tina Cipollari. Le due acerrime nemiche saranno nuovamente al centro dell’attenzione con i soliti battibecchi.

Sarà l’opinionista questa volta a stuzzicare la dama torinese con uno scherzo diabolico. La Cipollari ha così deciso di vendicarsi dopo la questione avvenuta nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne. Ma la Galgani e l’opinionista non saranno le uniche coinvolte al centro dello studio. Nell’occhio indiscreto delle telecamere finirà anche Graziano Amato.

Uomini e Donne, lo scivolone di Graziano Amato: volano schiaffi

Al centro della scena, nella puntata odierna, vedremo anche il cavaliere Graziano Amato. Il 43enne napoletano dopo aver incontrato una dama del programma racconterà dei dettagli molto intimi. Il suo comportamento non piacerà alla diretta interessata. Difatti, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, in studio potrebbero addirittura volare gli schiaffi.

Tornando nuovamente alla questione tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, l’opinionista del seguitissimo programma, ideato e condotto da Maria De Filippi, potrebbe vendicarsi della sua acerrima nemica nel corso di una passerella. Per la dama torinese è previsto un gavettone pazzesco. Non ci resta che attendere la puntata odierna per scoprire come andrà a finire tra le due protagoniste del programma più seguito su Canale Cinque.