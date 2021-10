Anticipazioni Una Vita, brusco risveglio dal coma: non ricorda nulla!

Una nuova settimana di puntate della soap opera spagnola Una Vita – Acacia 38 è in partenza: novità eclatanti

La città di Acacias non fa in tempo a gioire per l’uscita dal coma di Felipe che deve far fronte ad un altro problema. Stando alle anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita, infatti, dopo essere stato avvelenato da Laura – a sua volta comandata da Velasco – l’Alvarez-Hermoso si risveglia, ma ha un’amnesia.

Felipe, infatti, è rimasto alla morte di Celia ed all’odio per Ramon: non ha idea di chi sia Genoveva, pertanto non la riconosce. La Salmeron, infatti, si è recata in ospedale proprio per il risveglio del suo ex marito, con cui spera di poter chiarire: è questa la versione che dà a Velasco che è stato l’uomo ad architettare l’avvelenamento e che l’ha confessato alla donna che ama.

Anticipazioni Una Vita, Ildefonso scompare: Camino è devastata

Anabel fa una confessione pubblica su Ildefonso creando scalpore ad Acacias e che fa avere un mancamento a Felicia, successivamente soccorsa da Marcos. La ristoratrice propone a Camino di rinunciare al matrimonio con Ildefonso, ma reagisce malissimo affermando di non poter abbandonare il suo futuro marito nel momento del bisogno.

Ad un certo punto, Ildefonso scompare e l’ultimo ad averlo visto è stato Cesareo. Camino si troverà ad affrontare da sola una situazione spiacevole e, distrutta, viene supportata soltanto da Anabel che prova a tirarla su.