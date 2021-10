Whatsapp, Instagram e Facebook: perché il down dura così tanto

Whatsapp, Instagram e Facebook sono down dalle 17.30. I social di Mark Zuckerberg stanno subendo problemi in tutta Italia e in Europa. Su Twitter tantissimi utenti in queste ore stanno segnalando difficoltà ad accedere alle app, di connessione al server e di caricamento dei contenuti.

LEGGI ANCHE: WhatsApp e Instagram down, disagio per tutti gli utenti: cosa sta succedendo

Non è possibile aprire le chat neppure per guardare i messaggi già inviati o collegarsi a Whatsapp web, mandare e ricevere messaggi. Non si sa ancora di preciso quali siano i motivi del crash, ma secondo la rivista americana di tecnologia The Verge, ci sarebbe un problema ai Domain Name System (DNS). Questi ultimi associano gli indirizzi generali ai singoli indirizzi IP che vengono impiegati dagli utenti.

L’ultima volta che i social di Zuckerberg sono andati in down è stata il 19 marzo e il motivo era lo stesso. “Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti – scrive su Twitter Andy Stone, manager della comunicazione di Facebook – Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi“.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

Anche lo staff di Whatsapp si è scusato con gli utenti su Twitter: “Siamo a conoscenza del fatto che al momento alcune persone stanno riscontrando problemi con Whasapp. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità e invieremo un aggiornamento qui il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza“.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021