WhatsApp e Instagram down, disagio per tutti gli utenti: cosa sta succedendo

L’ennesimo malfunzionamento di WhatsApp che è in down da pochi minuti insieme ad Instagram disagi per tutti gli utenti

Ormai WhatsApp down è un evento all’ordine del giorno, ma un blocco in contemporanea con Instagram si è verificato raramente prima d’ora. Qualcosa alla Facebook & Inc. non sta funzionando, i server stanno subendo un malfunzionamento. Che sia dovuto ad un attacco hacker?

LEGGI ANCHE > > > WhatsApp, cambiano per sempre i vocali: mai vista una cosa del genere



NON PERDERTI > > > Netflix, Squid Game da record: segreti e curiosità sul fenomeno mondiale



La società di proprietà di Mark Zuckerberg non è nuova a questo tipo di problemi che causano disagi a milioni di utenti che, come di consueto, si fiondano su Twitter ad evidenziare il problema.

LEGGI ANCHE > > > Fortnite sta morendo? Gli ultimi dati sul battle royale parlano chiaro



WhatsApp e Instagram down: la rivolta su Twitter

twitter salvezza perché come al solito quando whatsapp e instagram non vanno lui è il solito salvatore della patria #instagramdown #whatsappdown — totta🪁 (@littleearyaa) October 4, 2021

Come al solito, in queste situazioni, l’unico social network che non delude mai è Twitter. Insieme a Telegram, infatti, sono quelli più utilizzati nel frattempo che la Facebook & Inc. possa risolvere i problemi legati alle applicazioni sotto il loro dominio. Inutile dire che gli hashtag #instagramdown e #whatsappdown sono entrati in tendenza in men che non si dica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > DAZN, ancora disservizi per gli utenti: ecco come risolvere subito

In particolare, entrambe le applicazioni non consentono di inviare i messaggi: risulta costantemente l’icona dell’orologio come se il messaggio non riuscisse ad essere inviato con successo a causa della mancanza della linea Internet.