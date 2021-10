TG La7, incidente poco prima della Maratona Mentana: cos’è successo

La Maratona Mentana è partita con qualche ritardo per un guasto negli studi del TG La7 che sono stati risolti dopo un po’ di tempo

Per seguire tutti i risultati delle elezioni amministrative, appuntamento alle 14,15 su la 7 con la #maratonamentana# pic.twitter.com/KfoDzO0NfB — Tg La7 (@TgLa7) October 4, 2021

È partita la Maratona Mentana ma con qualche problemino. Per chi si è collegato, come di consueto, per il TG La7 delle 13:30 hanno assistito ad un guasto tecnico al programma dovuto ad un malfunzionamento negli studi dello stesso. Per questo, la programmazione è slittata di un po’ ed il padrone di casa, Enrico Mentana ha spiegato quanto accaduto.

“Purtroppo c’è stato un malfunzionamento tecnico che ci ha portati ad un blackout di circa 20 minuti. I tecnici qui presenti hanno lavorato sodo ed allo stremo per riportarci in onda”, ha spiegato il giornalista che ha poi ironicamente aggiunto: “Magari adesso non ci sta sentendo nessuno”.

Con un leggero ritardo, la Maratona Mentana è partita. In studio con l’esperto Enrico Mentana ci sono Marco Damilano, Francesca Schianchi, Concita De Gregorio e Augusto Minzolini. La lunga diretta è disponibile su La7 in TV oppure in streaming su smartphone, tablet o pc sul sito del canale.

La diretta per ora è prevista fino alle 20:00 con l’edizione serale del TG, al termine del quale ci sarà il consueto appuntamento con Otto e Mezzo di Lilli Gruber. Alle 21:15 riprenderà la Maratona Mentana.