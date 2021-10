Stefano De Martino-Emma Marrone, clamorosa decisione: stentano tutti a crederci!

Nella giornata di ieri Stefano De Martino ha compito 32 anni. Stupisce tutti il commento della ex Emma Marrone: le parole della cantante.

Il 3 ottobre Stefano De Martino ha festeggiato il suo 32esimo compleanno. L’ex ballerino di Amici, infatti, ha celebrato anche sui social postando una foto con le due candeline indicanti l’età compiuta. Ovviamente non poteva mancare la risposta immediata di migliaia di fan che subito hanno augurato buon compleanno allo showman sempre sul proprio profilo Instagram. In molti però hanno notato il gesto di una delle ex di Stefano, Emma Marrone.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, amatissimo volto rompe il silenzio: “Ho fatto un percorso di psicoterapia”

Infatti Emma è una delle storiche ex del ballerino napoletano e si è accodata agli auguri dei fan scrivendo: “Auguri Ste“. Una delle fan della cantante ha poi sottolineato: “Tutte noi donne dovremmo prendere esempio da te“. Le parole della cantautrice, come detto, non sono passate inosservate con Emma che sembrerebbe non nutrire più rancori nei confronti di De Martino. Inoltre gli auguri non sarebbero fatti a caso e potrebbero nascondere un retroscena.

Stefano De Martino, arrivano gli auguri di Emma Marrone: il gesto della cantante

Emma Marrone nel mondo musicale gode di grande stima, ma soprattutto è considerata una persona leale e sensibile. Per questo motivo i suoi auguri ad un ex come Stefano De Martino non sono passati inosservati. Infatti la cantante ha fatto gli auguri al ballerino pubblicamente proprio adesso che è single, nonostante si vociferi di una sua frequentazione segreta. Al momento però i principali magazine di gossip escludono un ritorno di fiamma.

POTREBBE INTERESSARTI >>> GF Vip 6, Lulù Selassié di nuovo in crisi nella casa: cos’è successo

La storia d’amore, infatti, sembrerebbe essersi oramai consumata. Però per gli esperti del settore se Emma avesse fatto degli auguri pubblici all’ex fidanzato quando era ‘accasato’ su sarebbero alzati polveroni mediatici che avrebbero colpito sia Stefano che la compagna. Invece con il ballerino che attualmente è single, Emma si è sentita libera di augurargli buon compleanno pubblicamente senza temere il commento dei suoi followers.