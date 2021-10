Simona Ventura, pesantissima mazzata: strada in salita per la conduttrice che riceve una nuova batosta in queste ore.

Domenica scorsa è iniziato il nuovo programma condotto da una coppia straordinaria: Paola Perego e Simona Ventura. Citofonare Rai2 andrà in onda dalle 11.15 ogni domenica e Paola, Simona e i loro ospiti mostrano ai telespettatori i luoghi più belli d’Italia sotto il patrocinio del FAI, i musei, i mercati più curiosi che nel fine settimana colorano le città ed entrano nelle case di alcune famiglie italiane.

All’interno del programma si parla poi degli spettacoli teatrali e cinematografici previsti nel weekend e, con i giochi telefonici, gli spettatori potranno aggiudicarsi premi di vario genere. Il primo appuntamento però non ha sortito l’effetto desiderato.

Simona Ventura, il primo appuntamento è deludente: la coppia non decolla

Citofonare Rai2 purtroppo ha avuto un avvio alquanto deludente. Solo 419.000 telespettatori, pari al 3.9% di share, hanno seguito la diretta. Il flop era nell’aria e già prima del debutto c’era chi si aspettava un flop. I numeri del debutto, tutt’altro che esaltanti, sono gli stessi ottenuti esattamente sette giorni fa, stessa rete stesso orario, dalla serie tv tedesca Crociere di nozze aveva fatto 433.000 telespettatori, con il 3,94% di share. Praticamente lo stesso identico risultato, ma con costi chiaramente inferiori. Numeri casuali o poca attrattiva del programma? Le prossime puntate serviranno per tirare le somme.