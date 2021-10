Royal Family, Harry e Meghan nel mirino della Regina Elisabetta: il motivo ha a che fare con il Giubileo di Platino della monarca britannica

Quello che sta per arrivare sarà l’anno più importante nella storia della Regina Elisabetta sul trono d’Inghilterra. La monarca festeggerà nel 2022 il Giubileo di Platino, ovvero i 70 anni a capo del Regno Unito. Per questa incredibile ricorrenza (mai toccata da nessuno in passato) sono già pronte una serie di iniziative davvero importanti. Tutta la Royal Family si troverà a girare il Paese con eventi promozionali e incontri con il pubblico.

Per l’occasione, la regina assegnerà le medaglie del Giubileo di Platino ad alcuni membri della Famiglia Reale.

Buckingham Palace ha confermato che assegnerà i riconoscimenti a diversi parenti, inclusi quelli che non hanno più o non hanno mai assunto impegni ufficiali per suo conto.

Ad esempio lo stesso principe Andrea, alle prese con una pesante causa a New York, verrà insignito della medaglia, così come le sue figlie, la principessa Beatrice e la principessa Eugenia.

Royal Family, Harry e Meghan nel mirino della Regina Elisabetta: riceveranno un premio particolare

Un tema molto dibattuto in patria riguarda il coinvolgimento nel premio anche del principe Harry e di Meghan Markle. Sono stati ufficialmente inseriti nella lista, secondo quanto riferito dal corrispondente reale del Daily Express, Richard Palmer. Questo ha fatto nascere una grossa polemica nell’opinione pubblica britannica, vista la loro scelta di allontanarsi definitivamente dalle logiche di Buckingham Palace.

Tuttavia, la giornalista e opinionista reale Daniela Elser ha sostenuto che la regina potrebbe fare una vera scommessa non “ascoltando il suo popolo”, forse per una delle prime volte nella sua storia.

“Nei recenti sondaggi di YouGov, il duca del Sussex ha visto la sua popolarità diminuire di quasi il dieci percento solamente nel mese di settembre”, spiega la Elser. Insomma la loro visibilità e popolarità è davvero ai minimi termini. Vedremo se la mossa di Sua Maestà potrà essere propedeutica ad una riabilitazione pubblica.