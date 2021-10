Regina Elisabetta, arriva la clamorosa confessione: emozione alle stelle proprio in queste ore a Buckingham Palace.

La Royal Family inglese continua a far parlare di sé. Al centro dell’attenzione questa volta è finito il principe Carlo, per il quale il trono sarebbe sempre più lontano. Niente scettro e corona per l’eterno principe quando la Regina Elisabetta lascerà? Una conferma giunge dal trasloco da Kensington del principe William e di Kate Middleton, che anche per questo vengono dati come sempre più vicini al trono.

E ancora, a spingerli ci sono i sondaggi sulla popolarità, che parlano chiarissimo: dopo sua Maestà, i reali senior più graditi ai sudditi sono i Cambridge staccando Carlo e Camilla di parecchio.

Royal Family, Kate Middleton e la confidenza alla Regina Elisabetta: “Sono felicissima”

Si vocifera che Elisabetta II potrebbe premiare William e Kate ed essere felice per loro se dovesse arrivare il quarto erede. Secondo L’Express la Duchessa di Cambridge desidererebbe un quarto figlio dopo George, Charlotte e Louis. Secondo fonti interne a Buckingham Palace, addirittura la moglie del principe William avrebbe anche messo al corrente di questo suo desiderio la regina Elisabetta. E la sovrana si sarebbe detta “felicissima”.

Sono solo voci o c’è un fondo di verità in tutto ciò? A supportare questa tesi si può citare un episodio risalente a marzo 2019. Durante il tour in Irlanda del Nord col marito, Kate, intrattenendosi con un neonato, s’era lasciata scappare un “oh com’è carino, mi fa venire voglia di avere un bambino”. Immediata la replica dei presenti: “E un bebè numero quattro?”. La duchessa era scoppiata a ridere: “Penso che William sarebbe preoccupatissimo”. Da allora sicuramente il principe, futuro re d’Inghilterra, avrà cambiato idea e desidererebbe un altro figlio.