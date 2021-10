Raffaella Carrà, rivelazione da brividi: “Solo una persona sapeva tutto”

Giancarlo Magalli torna a parlare sulla scomparsa dei suoi amici e colleghi Raffaella Carrà e Fabrizio Frizzi: Le sue parole in diretta a Verissimo.

Nella puntata domenicale di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato Giancarlo Magalli. Dopo l’addio ad ‘I Fatti Vostri‘, il presentatore romano ha voluto cogliere l’occasione per ricordare due dei suoi colleghi più cari: Raffaella Carrà e Fabrizio Frizzi. Partendo dalla regina della televisione italiana, Magalli ha rivelato che per anni le ha affittato casa per poi vendergliela. Insomma tra i due non c’era solamente un rapporto professionale, ma anche un rapporto umano.

Giancarlo Magalli ha sorpreso tutto il pubblico in studio rivelando che solamente Sergio Japino conosceva i gravi problemi di salute della ‘regina della televisione italiana’. Incalzato dalla Toffanin, il presentatore ha rivelato: “Lei aveva capito che era una strada senza ritorno e gli aveva lasciato indicazioni per il funerale e altre cose“. Così Japino è tornato dalle Filippine dove aveva delle attività per stare vicino alla Carrà fino alla fine.

Giancarlo Magalli racconta gli ultimi giorni di Raffaella Carrà e Fabrizio Frizzi: le sue parole a Verissimo

Nel corso della sua intervista a Verissimo, Giancarlo Magalli non ha parlato solamente di Raffaella Carrà ma anche di Fabrizio Frizzi. Infatti il presentatore ha raccontato di aver conosciuto le difficili condizioni di salute dell’amico e collega, quando ancora nessuno sapeva niente. Per questo motivo la scomparsa di Frizzi non l’ha sorpreso più di tanto. Ai microfoni della Toffanin, Magalli ha rivelato: “Io ero un po’ preparato per Frizzi perché gli amici più intimi lo sapevano. Sapevamo che non ci sarebbe stata guarigione, ma siamo comunque stati colpiti dalla velocità con cui se ne è andato“.

Al termine dell’intervista Giancarlo ha rivelato anche alcuni retroscena della sua foto con Sonia Bruganelli. Infatti l’opinionista del Grande Fratello Vip ha scattato il selfie solamente per far andare su tutte le furie la collega in studio Adriana Volpe. Infatti Magalli ha rivelato di sapere già che quello scatto avrebbe fatto molto rumore, specialmente per il suo passato burrascoso proprio con l’altra opinionista del GF Vip. Così la Bruganelli ha raggiunto il suo obiettivo, con la collega che è andata su tutte le furie.