Monete rare, occhio a questa da 2 euro: valore alle stelle!

Ci sono alcune monete rare che valgono cifre inimmaginabili. E alcune di queste non sono nemmeno così introvabili

Avreste mai pensato di poter guadagnare un gruzzoletto con monete da 2 euro? È possibile, se sono rare. Il mondo del collezionismo è ormai così. Basta avere tra le mani un esemplare di valore e, in poco tempo, ci si può portare a casa una cifra considerevole.

Ci sono alcune caratteristiche che fanno poi schizzare alle stelle le richieste dei rivenditori. Ovviamente gli errori di conio vanno per la maggiore, ma anche le poche tirature o i legami con particolari eventi storici. Oggi vi parliamo di una moneta da 2 euro che può farvi fruttare un guadagno non da poco.

Monete rare, con questa da 2 euro ne guadagnate 90

Come spiegato dal sito di vendita My Numi, ci sono alcune monete rare da 2 euro che possono farvi guadagnare cifre molto importanti. Un esempio è questa realizzata per il dialogo interculturale di San Marino del 2008. Come riconoscerla? Ci sono cinque sagome umane che simboleggiano le culture delle cinque regioni in Europa, insieme con i testi sacri delle diverse comunità.

Il suo valore di vendita attuale è di 90 euro. È chiaro che, qualora dovesse scatenarsi un’asta, potreste guadagnarci anche molto di più. Il consiglio è di controllare subito nel vostro portafoglio, perché potreste avere tra le mani un piccolo tesoretto. E se decidete di venderlo, coi giusti mezzi potreste fruttare una cifra non indifferente e inaspettata per una moneta comune da 2 euro.