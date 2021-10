Kledi Kadiu sta vivendo un periodo particolarmente difficile a causa dei problemi fisici di sua moglie Charlotte.

Nonostante a separarli ci siano 18 anni, il loro amore è vero e genuino così come la passione che li unisce. Dopo pochi mesi di fidanzamento Kledi e Charlotte andarono a vivere insieme e dopo l’arrivo della primogenita nel 2016 sono convolati a nozze nel 2018 a sorpresa, senza nessun annuncio ufficiale. Il 29 scorso la cicogna ha fatto bis e per la seconda volta l’ex ballerino di Amici è diventato papà. La seconda gravidanza ha sicuramente rafforzato ulteriormente il loro rapporto che è già molto solido, ma ha indebolito il fisico della ballerina e insegnante di yoga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Simona Ventura, pesantissima mazzata: strada in salita per la conduttrice!

Kledi Kadiu, problemi per sua moglie Charlotte: fan allarmati

Charlotte Lazzari, ha avuto dei problemi post-partum. In un lungo racconto pubblicato su Instagram, l’insegnante di yoga ha riferito che sta attraversando un momento non semplice ma che nonostante tutto non ha perso il sorriso. Sorriso che si è fatto ancor più largo nelle scorse ore, quando è riuscita a lanciare l’iniziativa WONDERYOGI.

“Oggi è una giornata molto importante per me. Sto attraversando un periodo che mi sta mettendo duramente alla prova (prima o poi ne parlerò) ma la mia voglia di sorridere, di stare bene e far star bene… quella non passa!”. Così la giovane 29enne su Instagram. Quindi ha aggiunto: “Ho iniziato a lavorare al rilancio di WONDERYOGI già da un po’ (insieme a persone stupende e motivate quanto me). Qualche imprevisto ha rallentato il processo, ma ora sono troppo orgogliosa e fiera di mostrarvi il nostro lavoro e tornare a praticare INSIEME!”.