Ignazio Moser chiude tutto: “Problemi di salute”. L’ansia dei fan

Un annuncio su Instagram che ha spaventato tutti i fan di Ignazio Moser: chiude tutto per problemi di salute

Un messaggio di Ignazio Moser sui suoi profili social ha spaventato i fan. “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni” ha esordito il fidanzato di Cecilia Rodriguez che ha poi spiegato “sto cercando di capire cosa sia e come curarmi. Spero non sia niente di preoccupante”.

LEGGI ANCHE > > > Simona Ventura, pesantissima mazzata: strada in salita per la conduttrice!

NON PERDERTI > > > Valentina Augusti, terrore per l’ex Temptation Island: sta succedendo in queste ore

Finora l’ex ciclista non aveva mai fatto menzione di particolari disturbi fisici, ma evidentemente la situazione è diventata talmente insopportabile da non riuscire più a condurre una vita ‘normale’. A tal proposito, dunque, Moser ha annunciato un suo distacco dai social: “Staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, paura per un concorrente: febbre alta, puntata a rischio?

Ignazio Moser, malessere insostenibile: cosa potrebbe essere successo?

Ignazio Moser è stato uno dei finalisti de L’Isola dei Famosi e così come tanti altri compagni d’avventura ha vissuto in Honduras per un bel po’ di tempo. È possibile che l’esperienza gli abbia lasciato qualche problemino -seppur irrisorio- che sta scontando adesso? Non sarebbe il primo caso di quest’edizione a riportare danni fisici a distanza di tempo dalla fine del reality show.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Enrico Papi impietrito, questa volta lo scherzo l’hanno fatto a lui

Non c’è alcuna conferma in merito, Ignazio Moser non ha ancora aggiornato il suo milione di follower sulle sue condizioni, non resta far altro che attendere e capire gli ulteriori accertamenti sul caso.