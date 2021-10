GF Vip 6, nuovo terremoto in casa: scoppia a piangere all’improvviso e cresce la tensione tra i concorrenti.

Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Hailé Selassié, nonostante le incomprensioni degli ultimi giorni, sono sempre più vicini e, anche se non come prima, si lasciano andare davanti alle telecamere. La loro relazione, o meglio chiamarlo flirt o conoscenza, si consuma senza filtri davanti agli occhi dei coinquilini e dei telespettatori da casa.

Per Lulù però la casa non è solo sinonimo di amore, ma anche di incomprensioni con i coinquilini. Difatti la principessa è spesso triste e ieri sera è scoppiata a piangere per colpa di “un segreto”.

GF Vip 6, lacrime e segreti nella casa: “Sono senza parole”

Sophie Codegoni ieri pare abbia fatto una confessione molto privata alle donne della casa, tranne che alle principesse. Quando Raffaella Fico stava per raccontare a Lulù Selassié questo segreto, è intervenuta Katia Ricciarelli per bloccarla.

Lo sfogo di Lulù Selassié è stato molto duro e critico nei confronti della cantante. “Io mi sento esclusa, sono sincera. Con tutto quello che abbiamo passato nella vita mi aspettavo un atteggiamento più comprensivo. Non mi va più di sentirmi esclusa, perché devono farmi sentire un’esclusa? Sono rimasta davvero senza parole. Katia mi ha guardata e mi ha detto ‘questo è un segreto e tale deve rimanere’.

Tutto è nato perché Raffaella mi ha detto ‘ma non ti ha detto nulla Sophie?’. Io le ho risposto ‘cosa mi dovrebbe dire Sophie?’. Quindi Raffa mi risponde ‘ah no, niente, niente, parla a bassa voce comunque’. C’era Katia e mi fa ‘questi segreti non vanno detti’. Perché una che c’ha 80 anni deve sapere tutto e io che sono una ragazzina della loro età e faccio parte del gruppo non devo sapere nulla. Come se io fossi un’estranea. Perché se c’è una cosa non viene detta pure a noi?”.