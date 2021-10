GF Vip 6, paura per un concorrente: febbre alta, puntata a rischio? C’è grande apprensione nella casa più spiata d’Italia

La nuova edizione del Grande Fratello Vip va avanti tra continui colpi di scena. Quella che ha preso il via a settembre è la sesta stagione del reality riservato ai personaggi famosi all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra i vari concorrenti stanno nascendo delle relazioni interessati e per qualcuno si parla già di amore. Tra i principali protagonisti c’è senza dubbio anche Manuel Bortuzzo. Il giovane nuotatore, rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo una sparatoria a Roma, si è avvicinato molto ad Aldo Montano, suo migliore amico a Cinecittà. Sotto l’occhio attento delle telecamere è finito poi il flirt con la principessa Lulù Hailé Selassié, fatto di grande passione e coinvolgimento. I due si intendono a meraviglia e stanno appassionando anche il pubblico da casa. Sui social sono tra i più seguiti e si candidano ad essere tra i possibili finalisti.

In questi ultimi giorni, però, Bortuzzo ha dovuto fare i conti con qualche problema di salute. Dalla giornata di sabato 2 ottobre, Manuel ha iniziato ad avvertire un piccolo malessere fisico, accorgendosi poi di avere la febbre. Alla temperatura alta si sono abbinati dei fastidi riconducibili ad una possibile cistite.

GF Vip 6, paura per Manuel Bortuzzo: febbre a 38.5°

La produzione del Grande Fratello Vip, come avevano già fatto con Katia Ricciarelli, ha predisposto un suo spostamento in una stanza privata, per non rimanere a contatto con gli altri vip. La febbre ha toccato nelle scorse ore anche i 38.5°, costringendolo ad isolarsi dal resto del gruppo e a riposare da solo.

Lulù Hailé Selassié gli è rimasta sempre a fianco, prendendosene cura anche nella stanza isolata. Fortunatamente pare che da ieri sera la temperatura sia leggermente calata, scongiurando ulteriori problemi. Si era parlato di un possibile abbandono del nuotatore, qualora l’infezione fosse proseguita per più di 3-4 giorni. Anche l’ipotesi di una puntata rinviata nella serata del 4 ottobre sembra invece essere scartata. Per motivi di privacy non è ancora chiaro quale sia il reale motivo del malessere di Manuel Bortuzzo, ma la cosa più importante è che sta migliorando di ora in ora. Un medico dello staff lo segue costantemente.