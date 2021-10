GF Vip 6, insulti all’indirizzo degli inquilini: scoppia il putiferio – VIDEO

Insulti nella casa. Mentre i concorrenti del GF Vip 6 erano in giardino è scoppiato il putiferio. Cos’è successo.

Il buongiorno si vede dal mattino e per i vipponi, quella di oggi sembrava essere una mattinata tranquilla. Il risveglio sembrava essere uno dei migliori quando mentre alcuni coinquilini che si trovavano in giardino si sente una voce che insulta qualcuno. Tra i concorrenti presenti vi erano Nicola Pisu, Alex Belli, Aldo Montano, Miriana Trevisan, Ainett Stephens e Davide Silvestri ed i loro volti erano increduli. Chi è stato a insultare chi?

In un primo momento si è pensato che la voce appartenesse a uno dei concorrenti ma come ha fatto notare un utente su Twitter che ha pubblicato il video, la voce appartiene a qualcuno della regia che per sbaglio ha parlato quando i microfoni erano aperti. La voce femminile esclama: “Una massa di imbecilli cerebrolesi. C***i loro.”

GF Vip 6, insulti nella casa: scoppia il putiferio – VIDEO

I vipponi hanno udito la “voce dall’alto” però, in maniera intelligente hanno fatto finta di nulla. Davide infatti in modo sbrigativo dice: “Facciamo finta di niente” e quando Miriana tenta di avvertirli che li stanno ascoltando, Alex, con rapido gesto della mano, le fa segno di non parlare. Seguono le parole incerte dell’attore: “Ascoltiamo, ragazzi…“.

Il filmato si conclude così. Ma con chi ce l’aveva la regia del GF Vip? Intanto sul web gli utenti insorgono e vorrebbero dei chiarimenti su quanto accaduto. Si tratta di un errore che può capitare quello di accendere i microfoni per sbaglio, però il web non sempre perdona.