Poche parole dette alla stampa, senza neanche sedersi, sul palchetto allestito nel comitato elettorale al The Hive Hotel, in via Urbana. La sindaca uscente, Virginia Raggi, arriva intorno alle 19.30, visibilmente provata e commenta lo spoglio. “Aspettiamo dati certi. Al momento a Roma sono l’unica che sta tenendo testa alle corazzate del centrodestra e del centro sinistra con il M5S e le mie liste civiche”.

Nella Capitale su 207 sezioni scrutinate, resta in testa il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, al 31,52% seguito da Roberto Gualtieri in campo per il centrosinistra al 26,99%. La sindaca uscendo M5s al 20,46% supera il candidato di Azione, Carlo Calenda che scende di poco al 17,05%.