Elezioni Napoli, Manfredi: “Basta con l’uomo solo al comando”

Nessun ballottaggio e vittoria al primo turno. Anche a Napoli si conferma la tendenza nazionale che vede il centro-sinistra vincente in alcune delle più importanti città italiane, come Milano e Bologna. Gaetano Manfredi, ex ministro ed ex rettore dell’Università Federico II, riceve per ora il 62,7 percento delle preferenze. Nettamente staccato l’avversario di centro-destra, Catello Maresca, che si ferma al 21,6. Deludente il risultato di Alessandra Clemente, esponente dell’uscente giunta “arancione”, che si ferma al 5,8 percento. Meno dell’ex sindaco Bassolino, che supera l’8 percento dei voti.

Ed è proprio all’ormai ex sindaco Luigi De Magistris che Manfredi rivolge un – neanche troppo – velato attacco: “Veniamo da anni di un uomo solo al comando. Non mi sembra che i risultati siano stati straordinari.” L’ex ministro ci tiene infatti a sottolineare che, pur conservando la sua autonomia di sindaco, si confronterà con tutti. Parole che riflettono, a ben vedere, la composizione della sua coalizione, che va dal Partito Democratico fino al Movimento 5 Stelle. Alla conferenza di questa sera erano presenti anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il ministro degli esteri Luigi Di Mario, che nel corso di questi anni non si sono risparmiati critiche feroci. Soprattutto da parte del governatore, che in più occasioni non ha mancato di apostrofare il ministro come “sfaccendato” o “porta seccia.”