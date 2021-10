Gli scrutini sono ancora in corso ma il risultato appare ormai scontato: Beppe Sala si conferma sindaco di Milano senza nemmeno bisogno di ricorrere al ballottaggio. Il candidato del centrosinistra batte l’avversario scelto dalla Lega, il primario di pediatria Luca Bernardo. Sala, dovrebbe ottenere circa il 57 percento delle preferenze contro il 30 percento del principale avversario. L’affluenza alle urne, come per tutta Italia, è stata piuttosto bassa anche nel capoluogo meneghino: appena il 47,69 percento degli aventi diritto si è recato a votare, il dato più basso mai registrato a Milano.

Nonostante ciò, i numeri appaiono comunque schiaccianti in favore di Sala. Che, incontrando i giornalisti, ha commentato: “Quello che sta maturando a Milano è qualcosa di importante. Un evento quasi storico, permettetemi di dire. C’è dell’astensionismo, è vero – lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala dopo i primi risultati delle amministrative – ma se questi numeri sono confermati vuol dire che rispetto al primo turno ho preso 40-50 mila voti in più.”