Edinson Cavani arriva a gennaio: colpo stratosferico! Il campione uruguaiano è pronto a lasciare il Manchester United

L’arrivo di Cristiano Ronaldo sembra avergli tolto spazio e centralità nel progetto. Edinson Cavani si era presentato con una dote di 17 gol nella sua prima stagione al Manchester United. L’uruguaiano aveva dimostrato in Premier League e in Europa League di essere ancora il cannibale del Psg, in grado di risolvere le partite da solo. La scelta di andare in Inghilterra si era rivelata azzeccata e il rapporto con Solskjaer sembrava procedere nel migliore dei modi. Il fenomeno portoghese ha però spostato gli equilibri. L’ex centravanti del Napoli gli ha ceduto la maglia numero 7 (prendendo il 21) e finora anche il ruolo in campo. Dall’inizio di quest’anno ha messo insieme solo 4 partite e nessun gol, davvero un unicum per lui. I ben informati parlano di un Cavani voglioso di cambiare aria, per cercare una nuova piazza dove essere al centro del progetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, stella della Nazionale italiana con Lukaku? La sorprendente indiscrezione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, incredibile retroscena: “Avevano proposto Szczesny”

Edinson Cavani arriva a gennaio: colpo stratosferico del Real Madrid

Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’, l’entourage di Edinson Cavani sarebbe in contatto con i vertici del Real Madrid. Le ‘Merengues‘ hanno bisogno di rinforzare il proprio attacco a gennaio, dopo il mancato arrivo di Kylian Mbappè a fine agosto. Ancelotti ha chiesto un piccolo sforzo a Florentino Perez per allungare le alternative in prima linea e ha ricevuto una risposta affermativa. Cavani gli piace dai tempi del Milan e sarebbe felicissimo di allenarlo in Spagna. Il nome dell’uruguaiano era venuto fuori anche in chiave Juventus nelle ultime settimane, ma i costi dell’operazione (in particolar modo l’ingaggio) avevano reso proibitivo ogni discorso.

La ‘Vecchia Signora‘, su indicazione di Massimiliano Allegri, preferirà mettere il proprio budget tutto sul centrocampista a gennaio. Cavani non rappresenta quindi più un’opzione e si accaserà alla ‘Casa Blanca‘, con un piccolo indennizzo in favore dello United e un ricchissimo ingaggio biennale da 10 milioni a stagione.