Don Matteo, Terence Hill ci ripensa: una bomba pazzesca fa sognare i fan!

Clamoroso colpo di scena per la serie tv Don Matteo, con Terence Hill che ci ripensa e fa sognare i telespettatori: cosa sta succedendo.

Sono tantissimi i telespettatori Rai che attendono la nuova stagione di Don Matteo, con Nino Frassica che lancia a sorpresa una clamorosa indiscrezione. Infatti a pochi minuti dalla mezzanotte, l’attore messinese è intervenuto durante la trasmissione ‘Che tempo che fa?‘ di Fabio Fazio. Le sue parole sono arrivate improvvisamente ed hanno annunciato un primo colpo di scena.

Nel corso di questa stagione televisiva, infatti, Terence Hill aveva annunciato l’addio alla serie tv, per fare spazio a Roul Bova dopo tredici anni di successi. L’attore infatti era pronto a dire addio alla fiction nel corso della quarta puntata della tredicesima stagione, che verrà trasmessa nei primi mesi del 2022. A confermare la notizia ci ha pensato anche il regista Luca Bernabei. Le parole di Nino Frassica però hanno sorpreso tutti i telespettatori all’ascolto.

Don Matteo, Terence Hill pronto a tornare? Le parole di Nino Frassica

Stando alle anticipazioni di Don Matteo 13, Terence Hill è pronto a tornare ma solo per le prime quattro puntate. Infatti l’attore verrà sostituito da Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, un uomo di chiesa che andrà in giro senza toga ed al posto della ormai nota bicicletta sceglierà di girare in moto. In molti però si chiedono se sarà un passaggio di testimone a tempo indeterminato.

Difficile da dire visto che Nino Frassica ha suscitato più di qualche dubbio. Infatti l’attore messinese nel corso di ‘Che Tempo Che Fa?‘ di Fabio Fazio ha rivelato: “Ad un certo punto della serie Terence Hill andrà via. Poi tornerà. Attenzione non è un addio, è un arrivederci“. Le dichiarazioni non sono passate inosservate, visto che Frassica è apparso più serio che mai. Adesso ci sarà da aspettare a gennaio 2022 per scoprire tutte le novità della nuova stagione di Don Matteo.