DAZN, il presidente della Serie A durissimo: “Saremo intransigenti”

Continua la polemica su DAZN. Questa volta, ad intervenire è stato direttamente il presidente della Serie A Paolo Dal Pino

Da quest’anno e per tutto il triennio 2021-24, la Serie A verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Una vera e propria rivoluzione nel mondo del calcio, con lo streaming che entra a gamba tesa nelle case degli italiani. Ma non senza problemi. Già in queste prime giornate, infatti, sono stati diversi i problemi di trasmissione.

Tra lag, buffering e blackout totali, gli utenti si sono lamentati in più di un’occasione. C’è già stato un primo rimborso pari ad un mese di abbonamento da parte della piattaforma, ma c’è chi vuole spingersi oltre e chiede la revoca dei diritti. A tal proposito, è intervenuto direttamente il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino.

DAZN, parla Dal Pino: “Partite trasmesse senza problematiche e basta”

Intervenuto nel corso della presentazione del Centro Far presso l’International Broadcast Center della Lega a Lissone, il presidente della Serie A Paolo Dal Pino è tornato sulla questione DAZN. “Da ora in poi saremo intransigenti. Le partite devono essere trasmesse senza problematiche e basta. Devono adeguarsi loro” ha dichiarato, con un vero e proprio affondo nei confronti della piattaforma streaming.

La polemica è destinata a continuare anche nelle prossime settimane. Già la prossima assemblea di Lega Calcio, in programma nei prossimi giorni, sarà l’occasione utile per discuterne. Difficile comunque che i diritti possano essere revocati o che venga concessa una sub licenza a Sky. Una decisione così importante potrebbe essere presa solo dal Ministro per lo Sviluppo Economico.