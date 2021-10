Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: l’incredibile scoperta di Adelaide

Le anticipazioni sulle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, vedranno mettere a dura prova l’equilibro di alcune coppie collaudate della soap opera. Ecco i dettagli delle nuove puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1.

Le anticipazioni sulle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore vedono Adelaide al centro di diverse trame. La contessa, infatti, farà una clamorosa scoperta riguardo la situazione finanziaria di Ludovica Brancia. Ci sarà dunque un confronto fra le due: Adelaide non gradirà affatto di essere rimasta all’oscuro di tutto.

La contessa verrà anche messa alla prova dal punto di vista sentimentale. Umberto, infatti, non reagirà bene con Adelaide rispetto alla decisione che ha preso senza consultarlo. L’uomo si troverà improvvisamente a villa Guarnieri la giovane Flora Ravasi: appena sapute le sue intenzioni di trasferirsi a Milano, la contessa le ha offerto ospitalità.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese è gelosa?

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore mostrano che Agnese si ingelosirà quando avrà il dubbio che possa esserci un’altra donna nella vita di Armando. Nonostante lei sia sposata con Giuseppe, si renderà conto di avere un certo interesse per la vita sentimentale del capo-magazziniere, che sembrerebbe aver perso la testa per un’altra.

Gli intrecci amorosi della soap opera di Rai 1 non finiscono qui: Anna Imbriani rifiuterà il corteggiamento di Salvatore Amato, ma Roberto interverrà cercando di fare da cupido. L’uomo studierà in ogni espediente pur di far accettare ad Anna il corteggiamento del giovane: le suggerirà quindi di uscire un po’ con lui per distrarsi un po’.