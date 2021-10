Andrea Belotti in una Big italiana: colpaccio a parametro zero con l’attaccante della Nazionale che si appresta a salutare il Torino.

Dopo la convincente vittoria sul campo del Sassuolo, ora per l’Inter è arrivata l’ora di fare i primi bilanci. Degli acquisti arrivati nell’ultima finestra di calciomercato, a convincere è soprattutto Edin Dzeko. Il bomber ex Roma sta trascinando i suoi compagni a suon di gol, non facendo rimpiangere Romelu Lukaku.

Discorso diverso invece per i vari Correa, Calhanoglu e Dumfries. L’attaccante argentino fatica ad essere incisivo dopo la doppietta all’esordio. Il turco sta venendo preso di mira anche dai tifosi per le prestazioni poco convincenti. Per l’ex PSV, invece, i problemi sembrano essere di natura tattica. Per “sopperire” a queste mancanze, già a gennaio potrebbe essere fatto un tentativo per il bomber di Serie A.

Calciomercato Inter, Belotti a zero affare possibile: c’è anche il Milan

Le strade di Andrea Belotti e del Torino potrebbero dividersi molto presto. L’attaccante della Nazionale non ha ancora rinnovato il suo contratto coi granata e, già a gennaio, sarà libero di firmare con un altro club a parametro zero. Vista l’esperienza del Gallo, ci sono già diversi top club italiani ed europei su di lui. L’Inter lo sta iniziando a monitorare già per la finestra invernale di calciomercato, ma non è l’unica. Su di lui c’è infatti anche il Milan, che dal prossimo anno dovrà quasi sicuramente fare a meno di Ibrahimovic.

Stando a quanto raccontato da Tuttosport, si potrebbe assistere ad un vero e proprio derby di mercato per lui. Difficile al momento dire quale sia la squadra favorita, ma è chiaro che il giocatore fa gola a molte compagini.