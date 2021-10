Amici 21, nuovo provvedimento disciplinare per 4 allievi: il motivo

La storia si ripete ad Amici 21. Anche quest’anno gli allievi non fanno attenzione all’ordine ed alla pulizia in casetta: 4 provvedimenti disciplinari

La storia si ripete, ed è il caso di dirlo per Amici 21. Com’è successo altri anni, gli allievi del talent show non fanno attenzione all’ordine ed alla pulizia in casetta. Per questo motivo la produzione ha deciso di intervenire con una punizione: saranno 4 gli allievi che finiranno in sfida.

Nel corso del daytime andato in onda oggi, lunedì 4 ottobre, cantanti e ballerini sono stati richiamati all’attenzione sui gradini dello studio. Per loro un filmato con le immagini che mostravano le condizioni in cui attualmente versa la casetta. Cibo ovunque, fazzoletti lasciati per terra, vestiti fuori dagli armadi, piatti senza lavare etc.

Nonostante gli allievi di Amici 21 fossero a conoscenza delle punizioni date nel corso di altre edizioni proprio per il disordine, non sono stati attenti a non ripetere lo stesso errore. Pertanto la produzione ha deciso di sorteggiare 4 nomi, ma i ragazzi hanno protestato: non è giusto che a pagare possa esserci anche chi sta attento alle pulizie.

E’ caos tra gli allievi di Amici 21: la proposta dei ragazzi per i provvedimenti disciplinari

La decisione vagliata dalla produzione di Amici 21 ha generato il caos tra gli allievi. Chi sta attento alle pulizie non vuole ingiustamente finire in sfida. Alcuni hanno così proposto di scrivere loro sui fogliettini, in maniera del tutto anonima, i nomi di due ballerini e due cantanti che non si occuperebbero delle faccende domestiche in casetta.

