WhatsApp, come mandare foto segrete: il trucco sorprende gli utenti

Su WhatsApp spunta un trucco per mandare le foto segrete. Lo strumento servirà per proteggere il vostrro archivio personale: come attivarlo.

WhatsApp è senza ombra di dubbio l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. Spesso però anche su questa app è difficile difendere la propria privacy, con malintenzionati che potrebbero mettere a rischio i nostri dati e soprattutto le foto presenti nella galleria del nostro cellulare. Per mettere al sicuro tutto ciò che contiene il nostro smartphone, gli utenti dovranno ricorrere ad un semplice trucchetto.

Questo trucco permetterà agli utenti di mettere un lucchetto all’applicazione. Per impostarlo bisognerà andare prima su ‘Impostazioni‘, poi su ‘Account‘ e successivamente su ‘Privacy‘. Una volta giunti qui troveremo la funzione ‘Blocca Accesso‘. All’interno di questa sezione potrete selezionare due livelli di protezione: uno che prevede una password e l’altro che invece permette di sbloccare l’applicazione con l’impronta digitale. In questo modo solamente il possessore dello smartphone sarà in grado di aprire l’applicazione.

WhatsApp, la funzione multi-dispositivo finalmente attiva: cosa cambia

Da diverso tempo WhatsApp aveva annunciato a tutti gli utenti l’arrivo della funzione multi-dispositivo. Infatti a rivelare l’implementazione di questo nuovo tool ci ha pensato Mark Zuckerberg in persona. Il CEO di Facebook aveva anunciato il tutto attraverso i profili social di WABetaInfo. Oggi questa funzione finalmente è arrivata. Inoltre il multi-dispositivo è pronto a rivelarsi lo strumento più utile per tutti gli utenti.

In passato l’applicazione del gruppo Facebook permetteva l’utilizzo delle chat con lo stesso account solo su un altro dispositivo attraverso la sua versione web e se quello principale era connesso ad internet. Da oggi invece sarà possibile collegare al proprio account di WhatsApp fino a quattro dispositivi contemporaneamente, senza che quello principale sia connesso necessariamente alla rete. Al momento la funzione è disponibile per tutti coloro che hanno aderito alla Beta tester, ma a breve arriverà su tutti gli smartphone.