Uomini e Donne, amatissimo volto rompe il silenzio: “Ho fatto un percorso di psicoterapia”

Un protagonista di Uomini e Donne ha rotto il silenzio ed ha confessato di aver fatto un percorso di psicoterapia.

Per la prima volta Diego Tavani si racconta. Il cavaliere è una delle new entry del trono Over di Uomini e Donne, ed a Uomini e Donne Magazine si è raccontato svelando molti dettagli privati della sua storia, che appare molto complessa, fatta di errori in amore e della paternità sin da quando aveva ventuno anni.

Diego Tavani ha spiegato di essere stato poco fortunato in amore: “Dall’ultima storia ho capito di non aver ancora appreso la lezione e ho ripetuto alcuni errori del passato. Ho fatto un percorso di psicoterapia per migliorarmi ed essere un padre risolto per mio figlio. Adesso voglio dimostrare a me stesso di aver imparato”.

Diego Tavani, dopo aver parlato delle delusioni amorose, ha anche parlato del rapporto che stava nascendo con Vittoria, una frequentazione spentasi però quasi sul nascere. I motivi per cui ha rinunciato alla dama di Uomini e Donne stanno nel fatto che quest’ultima è uscita anche con Graziano, un gesto non apprezzato da Diego.

“L’ho ascoltata palesare interesse verso Graziano. ho cambiato idea su di lei. Ovviamente mi è dispiaciuto, ma non è il tipo di persona che fa per me. Spero di incontrare donne diverse rispetto al passato. Se sono ancora solo in buona parte è anche mia responsabilità, perché a volte non ho avuto il coraggio di ascoltare i consigli”.