Simona Ventura, “grandi amiche nella vita”: rivelazioni ad un passo da Citofonare Rai2

Simona Ventura ritorna in Rai al timone di Citofonare Rai2 con Paola Perego. Anticipazioni e rivelazioni importanti

Parte oggi, domenica 3 ottobre alle ore 11.30, il nuovo programma Rai: Citofonare Rai2. Al timone un duo al femminile mai visto prima con Simona Ventura e Paola Perego. Entrambe in questi giorni hanno rilasciato moltissime dichiarazioni sul nuovo format, in ultimo alcune anticipazioni sulla puntata odierna.

E’ stata la Ventura, come riporta TvMia, a raccontare: “Trasporteremo in uno studio televisivo quello che avviene nelle case di tutti noi“. Nel salotto di Citofonare Rai2 saranno lanciati nuovi talenti presi direttamente dal web, con gli inviati di Paola e Simona si andrà invece in giro per l’Italia, alla scoperta delle grandi bellezze presenti nel nostro Paese. Infine in studio non mancheranno ospiti d’eccezione.

Grandi amiche nella vita, Simona Ventura e Paola Perego cureranno insieme la conduzione del nuovo format Rai

Sarà una grande occasione questa per Paola Perego e Simona Ventura che cureranno insieme tutta la conduzione di Citofonare Rai2. Come riportato da TvMia, la Ventura avrebbe ammesso di essere molto diversa dalla sua collega, “sia come donna, sia come conduttrice”, ma nonostante ciò sono grandi amiche.

Infine per Simona Citofonare Rai2 rappresenta il grande ritorno in Rai. Difatti, la conduttrice televisiva alcuni anni fa è stata al timone di ‘Domenica Ventura’ sulla stessa rete dove però gli ascolti non furono soddisfacenti. Sarà questa la volta buona per 56enne? In bocca al lupo alle due conduttrici televisive.