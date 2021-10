Serie A, Fiorentina-Napoli 1-2: highlights, tabellino e voti della sfida

Fiorentina e Napoli non deludono: all’Artemio Franchi va in scena una sfida pirotecnica. I Viola passano in vantaggio e gli Azzurri rimontano subito. Con tutte le prime sette partite vinte in Serie A, i partenopei consolidano la vetta di Serie A.

Il Napoli che si presenta a Firenze vede Osimhen ormai nella lista degli intoccabili, mentre i padroni di casa recuperano Nico Gonzalez ma devono ancora fare a meno di Castrovilli. La gara è combattuta ed al 28′ il risultato si sblocca grazie a Vlahovic. Su calcio d’angolo, il serbo allunga a Martinez Quarta: c’è prima una mezza rovesciata, poi il tiro ravvicinato.

La gioia dei Viola dura solo pochi minuti, ed è proprio Martinez Quarta a porvi fine. Al 38′ interviene duramente su un Osimhen in fuga, facendo fischiare il rigore a Simone Sozza. Bartlomiej Dragowski si conferma il mago dei rigori della Serie A: para il tiro da dischetto di Insigne, ma non riesce ad arginare l’assalto di Lozano che insacca di testa per il pari.

Il secondo tempo della gara all’Artemio Franchi ricomincia ad alti ritmi. Rrahmani, a cui è stato dato il difficile compito di marcare Vlahovic, sbuca all’improvviso in area avversaria. Si inserisce sugli sviluppi di un calcio di punizione, e segna di testa su suggerimento di Zielinski. Osimhen è sfortunato, e continua a concludere di poco fuori la porta avversaria.

I Viola non si arrendono al risultato sfavorevole, e Milenkovic ha il guizzo giusto per spiazzare l’avversario: nessun compagno di squadra, però, intuisce. Sottil prova il tiro di forza, poi ancora Osimhen ed il subentrato Politano provano a chiudere definitivamente i conti. Gli Azzurri chiudono tutti gli spazi, e portano a casa la settima vittoria in Serie A.

Fiorentina-Napoli 1-2: sfortuna Osimhen, Dragowski top

FIORENTINA-NAPOLI 1-2: 28′ Martinez Quarta (F), 39′ Lozano (N), 50′ Rrahmani (N).

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski 7.5; Odriozola 5.5 (67′ Benassi 6), Milenkovic 5.5, Martinez Quarta 6.5, Biraghi 6; Bonaventura 6.5 (78′ Kokorin), Pulgar 6 (65′ Torreira 6), Duncan 6.5 (67′ Maleh); Callejon 6.5 (57′ Sottil 6.5), Vlahovic 7, Nicolas Gonzalez 6. All. Italiano 6.5.

A disposizione: Amrabat, Igor, Munteanu, Nastasic, Terracciano, Terzic, Venuti.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 5.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 7, Koulibaly 7, Rui 6.5; Fabian 6.5 (84′ Mertens s.v.), Anguissa 6.5; Lozano 7.5 (57′ Politano 6.5), Zielinski 7 (57′ Elmas 6.5), Insigne 6 (70′ Demme 6); Osimhen 7 (84′ Petagna s.v.). All. Spalletti.

A disposizione: Ghoulam, Jesus, Marfella, Malcuit, Manolas, Meret, Mertens, Petagna, Zanoli.

ARBITRO: Simone Sozza.

AMMONITI: 31′ Bonaventura (F), 36′ Martinez Quarta (F), 41′ Italiano (F), 52′ Pulgar (F), 54′ Anguissa (N), 67′ Rui (N), 90’+1′ Demme (N).