Sabrina Ferilli, lacrime davanti a Maria De Filippi: il motivo

Sabrina Ferilli scoppia in lacrime davanti a Maria De Filippi nel corso dell’ultima puntata di ‘Tu si que Vales’: reazione inaspettata dell’attrice.

Nella serata di ieri su Canale 5 è andato in onda il consueto appuntamento con ‘Tu si que Vales‘. Ancora una volta tra i grandi protagonisti troviamo Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, che si sono nuovamente fatte notare per un curioso siparietto. Infatti le due showgirl nella giuria hanno deciso di mandare in finale i Solast, gli acrobati autori di un’altra performance mozzafiato.

Al termine dell’esibizione degli acrobati, la Ferilli è scoppiata in lacrime. Nel corso della performance, tra l’altro, uno dei Solast si è librato in volo, lasciando Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi con il fiato sospeso fino all’atterraggio sul materasso dell’acrobata. Durante il giudizio finale i Solast hanno rivelato di aver inventato il gruppo nel corso della pandemia. Andiamo quindi a vedere perchè Sabrina è scoppiata improvvisamente in lacrime.

Sabrina Ferilli in lacrime dopo l’esibizione dei Solast: “100% sì”

Sabrina Ferilli ha subito promosso i Solast siglando il loro accesso in finale con un: “100% sì”. Infatti al termine dell’esibizione tutti i giudici si sono alzati in piedi promuovendo gli acrobati in finale. Proprio durante questo momento corale la Ferilli è scoppiata in lacrime, commossa per quanto successo. Maria De Filippi ha subito notato le lacrime di Sabrina e le ha chiesto il perchè.

A questo punto l’attrice ha protestato esclamando: “Ecco, facciamola a livello internazionale questa figura di ca**a. Immagino quanta fatica, aspettative, tensione. Chi fa un po’ lo stesso mestiere…quando si arriva a un livello alto l’emozione è sempre tanta. È la festa di tutti“. Allo stesso tempo Teo Mammuccari è rimasto stupito dall’occhio vispo di Maria, così l’attrice ha voluto sdrammatizzare affermando: “Maria si fa sempre i caz** di tutti“.