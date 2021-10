Royal Family, cresce la paura a Buckingham Palace: accadrà a breve!

Dopo le ‘ultime’ dichiarazioni rilasciate a Oprah Winfrey da Harry e Meghan Markle, restano in sospeso tantissimi punti interrogativi che fanno tremare la Royal Family. Questo in vista dell’uscita, prevista per il prossimo anno, del libro biografico del figlio di Lady Diana. Qui il principe Harry potrebbe svelare il fitto mistero sulla presunta frase razzista pronunciata a Corte.

I duchi di Sussex hanno lanciato la bomba nei talk show americani. Qualcuno a corte, prima che nascesse Archie, si sarebbe preoccupato sul colore della pelle del bambino. Harry e Meghan nel corso delle loro dichiarazioni si sono limitati nel dire solamente che né la Regina Elisabetta né suo marito Filippo c’entravano con questo episodio.

Harry e Meghan, il libro biografico potrebbe rivelare il colpevole della frase razzista pronunciata a Corte

Per il prossimo anno è prevista l’uscita del libro biografico del principe Harry. Qui gli editori potrebbero sfruttare la curiosità dei fans per svelare il fitto mistero sulla bomba lanciata sette mesi fa dai duchi di Sussex. Dunque, finalmente potrebbe venire fuori il nome di chi a Corte ha pronunciato la frase razzista. A rivelarlo è stata l’esperta Penny Junor la quale ha dichiarato al Sun: “Questo ha innescato a Palazzo uno tsunami di paura”.

Harry starebbe continuando il suo lavoro biografico e per concluderlo si è cimentato in nuove ricerche sulla vita di sua madre Diana. Il principe ha deciso di incentrare la sua biografia sul suo ruolo ricoperto fino ad oggi. Penny Junor ha dichiarato che ci sarebbe addirittura il rischio che possano arrivare “attacchi violenti al papà Carlo e alla moglie Camilla“.