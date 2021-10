Maria Grazia Cucinotta si confessa: “C’è paura, sono spaventata”. Cosa sta succedendo

A breve Maria Grazia Cucinotta potrebbe tornare sul piccolo schermo. L’attrice però ha molta paura della sua nuova avventura: le sue parole.

Torna parlare in televisione Maria Grazia Cucinotta, una delle attrici italiane più amate degli ultimi 30 anni. Nel corso della sua carriera, l’attrice ha sempre avvertito il grande affetto dei propri fan ed adesso Maria Grazia è pronta a tornare sul piccolo schermo, come protagonista di un nuovo programma. Infatti la Cucinotta si rimetterà in gioco su La7, con la trasmissione ‘L’ingrediente segreto‘.

La messa in onda è partita dallo scorso 12 settembre e non è altro che un rotocalco domenicale di cucina che in questa nuova edizione presenta alcune varianti. L’attrice ha spiegato tutti i dettagli del suo nuovo programma ai microfoni del settimanale Vero TV. Durante l’intervista la messinese ha affermato: “Questa avventura sta andando benissimo, però c’è paura, ma sono felice di non smettere mai di crescere. La televisione ti espone a un giudizio che da una parte può essere una cosa bellissima, ma anche i suoi lati negativi“.

Maria Grazia Cucinotta torna in tv: “Questa avventura sta andando benissimo”

Da poco è iniziata la nuova stagione dell’Ingrediente Segreto su La7, con Maria Grazia Cucinotta che ancora una volta sarà la grande protagonista. In questa nuova annata, l’attrice cercherà di coinvolgere maggiormente il pubblico a casa ed al settimanale VeroTv ha dichiarato: “Puntiamo alla ricerca della qualità, il che non significa spendere tanto, ma investire del tempo, guadagnandolo in salute, nella ricerca di prodotti sani“.

Inoltre durante l’intervista l’attrice ha anche rivelato il suo personale rapporto con la cucina. Infatti al giornalista del magazine ha affermato: “Mi piace tantissimo, mi diverte. Ci sto molto tempo“. Quindi proprio la passione culinaria della presentatrice potrebbe dare quell’ingrediente in più ad uno dei programmi più seguiti della rete di Urbano Cairo.