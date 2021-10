Domenica In, Mara Venier e la confessione di Walter Nudo: “Stavo morendo”

Il 3 ottobre Walter Nudo ha concesso una rara intervista a Mara Venier: negli studi di Domenica In, l’artista ha ripercorso il tragico incidente e le altre due occasioni in cui ha rischiato di morire, spiegando come ne è venuto fuori.

Dopo due anni di completa assenza dalla televisione, Walter Nudo è tornato per farsi intervistare da Mara Venier a Domenica In. Sui propri canali social non ha nascosto l’emozione per quello che lui considera personalmente un “grande ritorno”. Si è anche detto molto felice di vedere gli studi della trasmissione intitolati a Fabrizio Frizzi.

Mara Venier ha subito voluto spiegare il motivo per cui si è allontanato dalla televisione: ha avuto un brutto incidente. Circa due anni fa, negli Stati Uniti, un’auto gli è venuta addosso: lui guidava la moto, ed ha rischiato seriamente di perdere la gamba. Grazie all’assicurazione sanitaria, ha potuto permettersi le cure sanitarie.

Domenica In, le lacrime di Walter Nudo per i suoi figli

L’incidente d’auto non è la prima occasione in cui Walter Nudo rischia di perdere la vita. Precedentemente, infatti, ha avuto due ictus, a poca distanza temporale uno dall’altro. Lui sottolinea che in quel momento conduceva una vita molto sana, senza eccessi, e che i due avvenimenti gli sono sembrati davvero inspiegabili.

Ecco dunque che, dopo l’incidente d’auto, Walter Nudo ha iniziato a dare alla sua esistenza un senso diverso. La vita accade per noi, non a noi: ogni piccolo avvenimento ci può insegnare qualcosa. Ha dunque deciso di lasciar perdere la Tv per diventare scrittore, motivatore e coaching, per aiutare le persone che hanno passato le sue stesse situazioni.

Nella trasmissione di Domenica In, Walter Nudo ha anche presentato il suo libro, “La vita accade per te“, edito da Roi. Nel volume biografico si ripercorre proprio la vita ed i piccoli incidenti dell’artista, per poi attingere alla saggezza orientale per dare un senso al suo passato e togliersi dalle spalle il peso di tutto ciò che non è necessario.

Ecco la registrazione di una diretta che Walter Nudo ha fatto con i suoi ammiratori ed in cui ha presentato il libro: