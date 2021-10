GF Vip, l’ex vincitore confessa: “Depressione e bancarotta, non dormivo più”

Un ex vincitore del GF Vip ha raccontato di essere caduto nel baratro da cui è poi riuscito ad uscire: la confessione

L’ex vincitore del GF Vip, Walter Nudo, ha raccontato della struggente battaglia fatta con la depressione. Al settimanale Oggi, infatti, ha svelato retroscena della sua vita fin qui ignoti e che l’hanno portato a condurre una vita inimmaginabile per un attore bello e talentoso come lui.

LEGGI ANCHE > > > Alfonso Signorini-Carlo Conti, la notizia sbalordisce tutti: è successo ancora

NON PERDERTI > > > Beautiful, lutto improvviso: è morto un attore della famosissima soap opera

In particolare, lungo l’intervista, l’attore italo-canadese ha ripercorso vari step della sua vita: “Ho sperimentato depressione, bancarotta, non camminavo più, mi sono operato al cuore, mi sono separato. Ora ho messo tutto questo a disposizione degli altri, ho avuto tutto, successo, soldi, auto, però non dormivo la notte”.

LEGGI ANCHE > > > Mara Venier condurrà il celebre reality show? L’annuncio fa sognare

GF Vip, Walter Nudo si racconta: “Mi considero un sopravvissuto”

Walter Nudo ha pubblicato un libro, in cui, ha spiegato: “Racconterò quattro anni di intenso viaggio in me stesso, racconto molti aneddoti spiegando con schiettezza il mio percorso”. Lungo il suo percorso, l’attore italo-canadese, molto ammirato ed apprezzato in Italia anche per le sue avventure ai reality show, ha dovuto affrontare tanta sofferenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Detto Fatto, che imbarazzo in studio con Simona Ventura – VIDEO

Al settimanale, Nudo ha ammesso: “Mi considero un sopravvissuto, il dolore non è evitabile nella vita, la sofferenza sì. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice. Tutti possiamo avere dei momenti felici, l’Universo ci dà dei segnali chiari, ma spesso non li capiamo”.