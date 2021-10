GF Vip 6, Lulù Selassié di nuovo in crisi nella casa: cos’è successo

E’ di nuovo crisi per Lucrezia Selassé al GF Vip 6. La principessa si isola nel giardino della casa: il motivo sorprende tutti

Da quando gli occhi elettronici si sono riaccesi nella casa del Grande Fratello Vip, a nessuno è sfuggita la particolare sensibilità di una delle concorrenti che hanno varcato l’ambitissima porta rossa il 13 settembre scorso. Parliamo di una delle tre principesse: Lulù Selassié. La ragazza che più volte si è mostrata per questo motivo anche fragile, avrebbe avuto una nuova crisi.

Questa volta non c’entra la gelosia per Manuel, con il quale sarebbe nata una love story nella casa, ma Sophie Codegoni. Cerchiamo insieme di fare il punto della situazione. Tutto è accaduto nel corso dei festeggiamenti per il compleanno di Carmen Russo quando l’influencer avrebbe deciso di fare una confessione ad altre concorrenti escludendo Lulù.

A questo punto la principessa si è isolata nel giardino dove è stata raggiunta da Clarissa. Questa ultima credeva che ancora una volta la causa del suo malessere fosse Manuel ma, come anticipavamo, nulla di tutto ciò. Lulù si è sentita estromessa dalla Codegoni e questo l’avrebbe fatta riflettere tantissimo.

Lulù Selassié di nuovo in crisi al GF Vip 6: questa volta c’entra Sophie Codegoni

Nel corso dei festeggiamenti per il compleanno di Carmen Russo, Lulù Selassié si era isolata nel giardino quando la sorella Clarissa l’ha raggiunta. Questa ultima ha cercato di capire cosa fosse successo aiutando la più sensibile della famiglia a sfogarsi. A questo punto Lulù si è lasciata andare raccontando a sua sorella di esserci rimasta male perché estromessa da Sophie.

Ma cosa non le avrebbe detto l’influencer? Ebbene, questo ancora non è chiaro. A gettare Lulù nello sconforto è stata Raffaella Fico quando le ha chiesto: “Ma non ti ha detto nulla Sophie?“. A questo punto la principessa le ha riposto: “No, cosa mi avrebbe dovuto dire?”. La Fico si è subito tirata indietro venendo richiamata dalla Ricciarelli: “Questi segreti non vanno detti“.

La napoletana percependo il cattivo umore di Lulù le ha immediatamente detto che si era trattato di un equivoco. Intanto nella casa, dopo questo ulteriore episodio, tra la principessa e Sophie si respira nuovamente aria di crisi. Come si metteranno adesso le cose tra le due concorrenti? Lo staremo a vedere.