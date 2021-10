Francobolli rari, prezzo super per questo: è italiano e potreste averlo voi!

Ci sono moltissimi francobolli rari in vendita a cifre inaspettate e spesso folli. Questo italiano potreste averlo voi

Torniamo a parlare del mondo del collezionismo, sicuramente tra i più ricchi e fiorenti dell’ultimo periodo. Soprattutto grazie all’esplosione di tantissimi siti dedicati in rete, gli appassionati hanno potuto pubblicare annunci di ogni tipo. Si parla principalmente di monete e francobolli rari, ma anche sneakers, dischi, vinili e molto altro.

La filatelia è senza dubbio una delle categorie più ricche e variegate. C’è molta più storia e molti più esemplari sul mercato, il che rendono l’intero settore in costante evoluzione. Parliamo oggi di un pezzo risalente al 1937 e stampato in Italia che, per un motivo ben preciso, ha raggiunto oggi un valore non così alto, ma certamente inimmaginabile.

Francobolli rari, il Rosso Gramsci del 1937 costa 89 euro

I francobolli rari assumono valore per alcune caratteristiche ben precise. Può essere la poca tiratura dell’epoca, un errore di stampa o il legame con un particolare evento storico. È il caso di questo esemplare di cui vi stiamo andando a parlare, stampato in Italia nel 1937 e dedicato alle vittime politiche. Molto raro e con pochi esemplari disponibili in giro, lo potete trovare su eBay al costo di 89 euro.

Come riconoscerlo? Dalla colorazione prevalentemente rossa, dalla figura messa in posizione di profilo di Gramsci e dalla dicitura “A beneficio del comitato nazionale pro vittime politiche” sul bordo. Il consiglio è di controllare subito nella vostra collezione, perché potreste guadagnarci un bel tesoretto in pochissimo tempo.