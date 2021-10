Fortnite sta morendo? Gli ultimi dati sul battle royale parlano chiaro

A quattro anni dalla sua nascita, c’è chi pensa che Fortnite sia vicino alla sua “morte”. È veramente così? Ecco gli ultimi numeri

Da ormai qualche settimana, Epic Games ha rilasciato la stagione 8 del Capitolo 2 di Fortnite. Tantissime le novità introdotte, che verranno accompagnate da molte altre sorprese in arrivo nelle prossime settimane. Nonostante il gioco continui a fare discutere, c’è chi pensa che il battle royale sia vicino alla sua “morte”.

Sicuramente rispetto a quattro anni fa, la sua popolarità è andata via via calando. Ma si può veramente parlare di fine vicina? Per avere una risposta più o meno accurata, ci sono fortunatamente i numeri a dare una mano.

Fortnite, i numeri del battle royale nell’ultimo periodo

Epic Games è riuscita a portare più di 10 milioni di giocatori simultanei su Fortnite un paio di volte. Quando? Durante gli ultimi eventi live, incluso il Galactus nella stagione 4 e il concerto di Travis Scott nella stagione 2. Mentre la stagione 3 del primo capitolo è generalmente considerata l’apice di Fortnite, la verità è che il videogame non è affatto vicino alla morte. Nonostante non sia popolare come agli inizi, la comunità di gioco è in realtà ancora molto attiva.

Secondo quanto riferisce PlayerCounter, il battle royale riesce ancora a portare da tre a otto milioni di giocatori simultanei. Numeri molto importanti, considerando che i concorrenti Apex Legends e Call of Duty Warzone non sono mai riusciti a superare i due milioni di player simultanei. Vedremo se in futuro spunterà un altro concorrente difficile, ma per adesso i fan di Fortnite possono dormire sonni tranquilli.