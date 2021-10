Dayane Mello vittima di molestie davanti a tutti. Dall’Italia arrivano i soccorsi.

Nel ranch de La Fazenda l’entusiasmo è alle stelle. I concorrenti non si sono trattenuti dal bere e così trasportati dall’alcol e dalla musica a palla tutti i concorrenti non sono riusciti a contenere l’entusiasmo, bevendo anche più del dovuto. Idem Dayane Mello che si è lasciata trascinare dai festeggiamenti e si è abbandonata sul letto in preda all’ubriachezza.

Al suo fianco era sdraiato Nego do Borel, cantante di successo che sebbene fosse stato richiamato da altri concorrenti preoccupati dallo stato della Mello ha fatto orecchie da mercante e si è avvicinato alla modella in maniera piuttosto insistente senza considerare il fatto che fosse completamente ubriaca.

Dayane Mello, Le Iene volano in Brasile: cosa sta per accadere?

Dopo il preambolo è doveroso passare a quanto accaduto nelle ultime ore. Roberta Rei de Le Iene è volata in Brasile per cercare di comunicare con Dayane Mello ed informarla dei fatti. E – in caso – anche aiutarla a lasciare il reality. Difatti la modella brasiliana è all’oscuro di quanto accaduto.

“Ciao, sono a San Paolo in Brasile e questa è La Fazenda, la sede del reality. Noi siamo qui perché abbiamo provato a contattare in tutti i modi Record Tv, ma nessuno ci ha voluto rispondere. E quindi ci proviamo così. Noi vogliamo sapere se Dayane sta bene e se è stata davvero informata di quanto accaduto e se voglia o meno restare ancora nella Fazenda. Siamo disposti a fare di tutto pur di parlarle: entrare nella fattoria, parlarle attraverso uno schermo… Qualsiasi cosa purché lei sappia che in Italia ci sono tantissime persone preoccupate per lei”.