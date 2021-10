Calciomercato, stella della Nazionale italiana con Lukaku? La sorprendente indiscrezione

Lorenzo Insigne rinnova o non rinnova? Questo è il dilemma. Sembra quasi un dramma shakespeariano quello che sta accadendo dall’estate scorsa in casa Napoli. I tifosi lo amano e dopo Diego Armando Maradona c’è lui, Il Magnifico. In molti credevano potesse diventare una leggenda partenopea così come lo è Francesco Totti a Roma. Purtroppo il dio Denaro potrebbe ostacolare questi sogni romantici.

L’estate scorsa, dopo che a Napoli arrivò Luciano Spalletti, non si è parlato d’altro: Lorenzo Il Magnifico rinnova o lascia a zero? L’allenatore in una conferenza stampa, quella di benvenuto, dichiarò che il nodo rinnovi era un problema societario e non il suo. Aurelio De Laurentiis di suo ha sempre mostrato calma e ottimismo su quanto. Ma tale calma è stata messa a dura prova dalle voci che giungono dall’Inghilterra.

Calciomercato, Lorenzo Insigne al fianco di Lukaku? La sorprendente indiscrezione

Il Chelsea non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione ghiotta di accaparrarsi a parametro zero Lorenzo Insigne. Lo scrive il Daily Mail, che sottolinea come il club inglese sogna la coppia che ai tempi voleva anche Beppe Marotta: Insigne-Lukaku. Per fare spazio al capitano napoletano, in scadenza di contratto a giugno 2022 però bisogna lavorare alle cessioni di Werner e Ziyech. Nulla di così arduo in quanto i due, in modo particolare in Italia, vantano diversi estimatori.