Ballando con le Stelle, Al Bano stupisce tutti: “Non posso ancora farlo”

In vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il cantante pugliese Al Bano ha stupito tutti con una dichiarazione

Cresce l’attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, show cult in onda sulla Rai e che quest’anno vedrà Milly Carlucci al timone. Cast dai grandi nomi quello messo in piedi, tra i quali figurano Arisa, Morgan, Valeria Fabrizi e Al Bano. Il cantante pugliese, intervistato su TvMia, ha di recente parlato proprio del nuovo progetto.

Stupendo un po’ tutti, ha confessato che – prima del debutto nel programma di Milly Carlucci – dovrà assolutamente compiere un altro gesto. “Ho prenotato il primo aereo per la Croazia, dove si trovano mia figlia con il marito. Devo conoscere la mia nuova nipotina, non posso cominciare la mia avventura a Ballando senza aver visto il suo dolce visino” ha dichiarato l’artista.

Ballando con le Stelle, Al Bano: “Non ho mai ballato in vita mia”

C’è grande curiosità di vedere come sarà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha messo in piedi un cast di tutto rispetto, e ci sarà anche Al Bano. “In casa mia da bambino si cantava, ma non si ballava. Non ho mai ballato in vita mia, ma ora ho cambiato idea” ha ammesso il cantante ai microfoni di TvMia: “Sinceramente non vedo l’ora“.

Un periodo d’oro quello che sta vivendo l’artista, appena diventato nonno per la terza volta di Ryo Ines. La figlia Cristel è infatti già madre di Cassia Ylenia e Kay Tyrone, nata dal matrimonio con Davor Luksic.