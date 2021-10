Awed e Matteo Diamante, dopo l’Isola è finita l’amicizia? Il brutto litigio

Awed e Matteo Diamante si erano conosciuti durante L’Isola dei Famosi, e fra i due era nata una bella amicizia. Ad inizio ottobre, però, Matteo ha vuotato il sacco, dicendo quello che pensa dello YouTuber: è tutto finito fra i due?

L’amicizia nata fra lo YouTuber Awed e l’ex cavaliere di Uomini e Donne Matteo Diamante è una delle cose più belle e tenere dell’ultima edizione del reality show. In un durissimo sfogo sui propri canali social, però, è stato proprio Matteo a spiegare che le cose fra i due si sono rotte, e sembrerebbe proprio difficile ricucire fra i due.

Matteo Diamante è stato molto diretto: ha ricordato quando Awed lo chiamava amico durante il reality dell’Isola dei Famosi, ed i bei momenti trascorsi insieme. Al di fuori del programma televisivo, però, lo YouTuber sarebbe completamente scomparso, smettendo anche di rispondere ai messaggi. Matteo ha ammesso di esserci stato davvero male.

Matteo Diamante: “All’Isola dei Famosi Awed ha usato una strategia, non c’è mai stata amicizia”

Matteo Diamante ha rivelato che anche altri concorrenti dell’Isola dei Famosi, di cui non fa nomi, sono concordi nel dire che fuori dalla reality Awed è una persona diversa. Insomma, dentro il programma Rai usava una strategia, come fanno in molti nel mondo dello spettacolo. Diamante, però, prende le distanze: lui lo considerava un vero amico.

Non sono arrivate risposte da Awed su quanto detto riguardo la fine dell’amicizia con Matteo Diamante. Lo YouTuber, però, ha fatto sapere che sarà assente per un po’, perchè sta portando avanti dei progetti importanti. Matteo, invece, è arrabbiato: uno degli ultimi messaggi pubblicati sui social recita: “‘Ciccio’, n sentimento che non proverò mai è l’invidia“. Si tratta di un ulteriore botta e risposta a distanza?

Ecco un video del 2 ottobre in cui Diamante continua a sostenere l’importanza dell’amicizia, dopo quanto detto riguardo Awed:

Questa, invece, è l’ultima frecciatina lanciata da Matteo Diamante: è diretta ad Awed?