Atalanta-Milan, streaming gratis: dove vedere il posticipo di Serie A

Tutto pronto per il big match tra Atalanta e Milan, andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

La domenica di Serie A si chiude con la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Milan. La partita è senza ombra di dubbio il big match della settima giornata, con i nerazzurri pronti a conquistare tre punti prestigiosi mentre i rossoneri che sognano il primo posto in classifica. Inoltre la compagine milanista è ancora imbattuta in campionato e proverà a non perdere punti nemmeno nella difficile trasferta bergamasca. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due formazioni in campo.

Partiamo dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini reduce da tre risultati utili consecutivi. Infatti gli orobici nelle ultime tre hanno conquistato due vittorie ed un pareggio. Al momento sembrerebbe mancare il gioco spumeggiante che ha caratterizzato le ultime stagioni, però seppur con qualche passo falso il rullino di marcia della Dea è buono. Contro i rossoneri, però, i nerazzurri dovranno fare a meno di Hateboer e Gosens.

Dall’altra parte troviamo un Milan reduce dalla sconfitta in extremis contro l’Atletico Madrid in Champions League. In campionato, però, i rossoneri hanno iniziato la stagione con cinque vittorie ed un pareggio e sognano di fuggire al primo posto. L’infermeria però non sorride la compagine milanista con Bakayoko, Florenzi, Ibrahimovic e Krunic fermi per infortunio. Andiamo quindi a vedere dove seguire Atalanta-Milan in diretta e streaming gratis.

Atalanta-Milan, streaming gratis: DAZN o Sky?

Il match delle 20:45 tra Atalanta e Milan sarà offerto in esclusiva da DAZN che ha acquistato i diritti di tutte le partite di Serie A per il prossimo triennio. Inoltre grazie al servizio tedesco in streaming sarà possibile vedere la partita sulle smart tv di ultima generazione compatibili e sempre tramite app anche a tutte le tv collegate al TIMVISION BOX. Sarà possibile assistere alle partite anche collegando l’applicazione su PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il commento della garà sarà affidato a Stefano Borghi, mentre la seconda voce sarà Federico Balzaretti. Inoltre il sito tedesco metterà a disposizione anche la diretta testuale. Mentre invece tutti coloro che la guarderanno on demand avranno a disposizione gli highlights a fine partita. Andiamo quindi a vedere come scenderanno in campo le due squadre impegnate nel match dello Gewiss Stadium.

Atalanta-Milan, probabili formazioni: così in campo

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata. ALLENATORE: Gian Piero Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. ALLENATORE: Stefano Pioli.