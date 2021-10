Anticipazioni Una Vita, due amati personaggi vanno via: l’annuncio

Grandi novità interesseranno la soap spagnola Una Vita. Due protagoniste lasceranno Acacias38: tutte le anticipazioni

Le nuove puntate di Una Vita continueranno a lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Saranno tantissime le novità che travolgeranno la vita dei protagonisti di Acacias38. Tra questi Maite e Camino. La Zaldua e la Pasamar dopo gli innumerevoli ostacoli sono state costrette a separarsi ma ben presto Maite tornerà ad Acacias per recuperare il rapporto.

Tra le due protagoniste esploderà nuovamente la passione ma insieme decideranno di lasciare il villaggio. La Pasamar e Zaldua capiranno che ad Acacias ancora non sono pronti ad accettare il loro amore, dunque si trasferiranno a Parigi dove potranno finalmente vivere liberamente.

Camino Pasamar e Maite Zaldua lasceranno Acacias38

Raggiunta da Tele Sette è stata l’attrice Ylenia Baglietto, che in Una Vita interpreta Maite Zaldua, ad anticipare il suo addio ad Acacias38 assieme ad Aria Bedmara (Camino Pasamar nella soap spagnola). La Baglietto ha inoltre aggiunto: “Credo che ci sia davvero bisogno di questo tipo di riferimenti, che ci siano donne omosessuali nelle fiction tv, per far vedere al pubblico come l’amore possa essere universale”.

Stando a quanto dichiarato dall’attrice e ballerina spagnola, la storia di Maite e Camino vuole spronare tutte quelle donne, che ancora oggi non sono libere, a vivere l’amore che desiderano. Non ci resta che seguire le nuove puntate di Una Vita per scoprire come andranno a finire le cose.