Anticipazioni Love is in the Air, la proposta di matrimonio: lacrime amare

Le anticipazioni di Love is in the Air fanno sapere di una decisione scellerata di Serkan dopo l’amnesia che l’ha colpito

Love is in the Air continua la sua programmazione su Canale 5 nel palinsesto prima di Pomeriggio Cinque. Le anticipazioni delle prossime puntate, dal lunedì al sabato, svelano che tutti insieme, Eda in primis, faranno di tutto affinché Serkan possa recuperare la memoria, ma la realtà sarà molto più struggente.

Mentre il Bolat viene sottoposto ad una visita neurologica con un noto esperto del campo, Eda scopre che la mamma di Serkan sapeva che il figlio fosse in vita – e non semplicemente scomparso – ma ha tenuto tutti all’oscuro del segreto. Perché l’ha fatto?

Love is in the Air anticipazioni, Serkan fa la proposta di matrimonio a Selin

Ad ogni modo, Aydan la mamma di Serkan decide di organizzare una festa di bentornato per il figlio cui prenderà parte anche Eda che vuole cogliere l’occasione per far ricordare al suo amato chi sono stati. La Yildiz, infatti, decide di dare un bacio appassionato al Bolat: se la mente ha dimenticato, il cuore non può aver perso tutto. Tuttavia, nulla va come programmato e Serkan infastidito va da Selin. A questo punto, Eda fa un ultimo tentativo disperato: finge di essere fidanzata con Deniz, che intanto, spera davvero che la Yildiz possa innamorarsi di lui.

Eda litigherà a morte con Ceren perché quest’ultima è segretamente innamorata di Deniz. Ad ogni modo, Selin fiuterà la menzogna tra Deniz ed Eda, ma il tutto verrà offuscato dalla proposta di matrimonio che le farà Serkan.