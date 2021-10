Nella puntata del 3 ottobre, ci sono stati due episodi che hanno particolarmente emozionato gli spettatori di Amici 21. Ecco di cosa si tratta e cosa è successo nello studio Mediaset.

Sarebbe già nato il primo amore di Amici 21, e la conferma arriverebbe proprio dalla conduttrice. Quando la ballerina Carola Puddu è scesa dai banchi per la sua sfida, Maria De Filippi ha acceso il gossip andando subito a chiedere a Luigi Strangis che cosa ne pensasse. Ha anche fatto poi il contrario quando si è esibito il cantante.

C’è stato dunque un siparietto fra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Lui ha scherzato: “La Celentano sembra una persona seria, ma ha subito chiesto se ci fosse l’inciucio“. Maria De Filippi ha risposto scherzando: fra i due ci sarebbe la stima per la musica e la danza. Non resta dunque che seguirli in casetta per avere la conferma.

Amici 21, 3 ottobre: lacrime in studio, Mirko se ne va

Durante la puntata del 3 ottobre di Amici 21 c’è anche stato un momento molto triste, ed in molti sono scoppiati in lacrime nello studio Mediaset. C’è stato un duro scontro fra due insegnanti, Vittoria Preparini e Alessandra Celentano. Mirko Masia, infatti, è stato messo in sfida, e come da aspettativa ha lasciato la scuola.

Si tratta di una chiara strategia della Preparini, che ha fatto uscire Mirko per permettere a Dario, un suo ballerino, di entrare nella scuola. La Celentano non ha fatto sconti alla Preparini, sottolineando che poteva aspettare una settimana, dal momento che a Mirko, nonostante le carenze tecniche, era stato promesso un mese nella trasmissione.

Vittoria Preparini non ha sentito ragioni, ma si è impegnata a raccomandare Mirko per ottenere una borsa di studio e continuare a migliorare nella sua passione. Interrogato da Maria De Filippi, Masia ha commentato così il suo addio ad Amici 21: “Io sono contento. Questo ovviamente è vincere facile, si sa“.